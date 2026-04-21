قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، إن الخطاب الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت قبة البرلمان يحمل دلالات هامة للغاية، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد احترام الحكومة الكامل للنصوص الدستورية التي توجب عليها تقديم كشف حساب لسياساتها وخططها المستقبلية أمام ممثلي الشعب.

وأضاف صبري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن توقيت البيان جاء حساساً نظراً لما تمر به المنطقة من اضطرابات وصراعات، موضحاً أن رئيس الوزراء جدد التأكيد على ركائز السياسة المصرية التي تعلي من شأن الدبلوماسية، مع الاستمرار في مساندة الأشقاء بالعراق والأردن ودول الخليج، بجانب التمسك بضرورة التهدئة في قطاع غزة ورفض أي اعتداءات تمس استقرار الدول.

وتابع عضو مجلس النواب حديثه بالإشارة إلى أن الجانب المحلي كان حاضراً بقوة في الكلمة، حيث استعرضت الحكومة حزمة من الإجراءات الحمائية للمواطنين، شملت تحسين الأجور ودعم الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى ملف ترشيد الطاقة، مضيفاً أن دور البرلمان يظل محورياً في مراقبة تنفيذ هذه الوعود لضمان تحقيق أقصى منفعة عامة.

واختتم "صبري" بالتنويه إلى لغة الأرقام التي ساقها رئيس الوزراء بشأن أزمة الطاقة العالمية، حيث قال إن التقلبات الحادة في أسعار النفط التي قفزت من 67 دولاراً للبرميل وصولاً إلى 120 دولاراً قبل استقرارها النسبي عند 96 دولاراً تفرض واقعاً اقتصادياً صعباً يتطلب تحركاً حكومياً مرناً وسريعاً لتأمين الاقتصاد الوطني وتحصين المواطن من تبعات هذه الصدمات الخارجية.