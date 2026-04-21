إعلان

برلماني: بيان "مدبولي" أمام البرلمان خارطة طريق لمواجهة التحديات

كتب : داليا الظنيني

07:57 م 21/04/2026

النائب سمير صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، إن الخطاب الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت قبة البرلمان يحمل دلالات هامة للغاية، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد احترام الحكومة الكامل للنصوص الدستورية التي توجب عليها تقديم كشف حساب لسياساتها وخططها المستقبلية أمام ممثلي الشعب.

وأضاف صبري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن توقيت البيان جاء حساساً نظراً لما تمر به المنطقة من اضطرابات وصراعات، موضحاً أن رئيس الوزراء جدد التأكيد على ركائز السياسة المصرية التي تعلي من شأن الدبلوماسية، مع الاستمرار في مساندة الأشقاء بالعراق والأردن ودول الخليج، بجانب التمسك بضرورة التهدئة في قطاع غزة ورفض أي اعتداءات تمس استقرار الدول.

وتابع عضو مجلس النواب حديثه بالإشارة إلى أن الجانب المحلي كان حاضراً بقوة في الكلمة، حيث استعرضت الحكومة حزمة من الإجراءات الحمائية للمواطنين، شملت تحسين الأجور ودعم الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى ملف ترشيد الطاقة، مضيفاً أن دور البرلمان يظل محورياً في مراقبة تنفيذ هذه الوعود لضمان تحقيق أقصى منفعة عامة.

واختتم "صبري" بالتنويه إلى لغة الأرقام التي ساقها رئيس الوزراء بشأن أزمة الطاقة العالمية، حيث قال إن التقلبات الحادة في أسعار النفط التي قفزت من 67 دولاراً للبرميل وصولاً إلى 120 دولاراً قبل استقرارها النسبي عند 96 دولاراً تفرض واقعاً اقتصادياً صعباً يتطلب تحركاً حكومياً مرناً وسريعاً لتأمين الاقتصاد الوطني وتحصين المواطن من تبعات هذه الصدمات الخارجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طب أسنان المنوفية: خطأ بشري وراء تفعيل نظام الإطفاء الذاتي وإصابة عدد من
أخبار المحافظات

طب أسنان المنوفية: خطأ بشري وراء تفعيل نظام الإطفاء الذاتي وإصابة عدد من
مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
علاقات

مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
رياضة محلية

بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
زووم

فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
رياضة محلية

بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية