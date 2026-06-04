إعلان

رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد

كتب : أحمد الجندي

03:53 م 04/06/2026 تعديل في 04:15 م

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعثة صندوق النقد الدولي كانت موجودة بالفعل في مصر لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وغادرت البلاد قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وأوضح "مدبولي"، أن المناقشات والمراجعات الفنية استمرت بين بعثة الصندوق وكل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في إطار استكمال إجراءات المراجعة الحالية.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي ينتهي في سبتمبر 2026، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج القائم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أجنبيين في الشارع بالقاهرة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أجنبيين في الشارع بالقاهرة
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
أخبار مصر

مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
مدبولي: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% بالموازنة الجديدة
أخبار مصر

مدبولي: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% بالموازنة الجديدة
أغرب أنواع الشاي حول العالم: طماطم وزبدة ودم التنين
علاقات

أغرب أنواع الشاي حول العالم: طماطم وزبدة ودم التنين
هتك عرض طالبة في درس خصوصي.. الجنايات تعاقب مدرس العمرانية بالسجن 10 سنوات
حوادث وقضايا

هتك عرض طالبة في درس خصوصي.. الجنايات تعاقب مدرس العمرانية بالسجن 10 سنوات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% بالموازنة الجديدة
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد