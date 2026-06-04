تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني، والمقرر بدءها السبت المقبل، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

استعدادات مكثفة قبل انطلاق امتحانات الإعدادية

شدد اللواء عمرو الغريب على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة اللجان الامتحانية، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب، مع توفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

413 لجنة تستقبل نحو 90 ألف طالب إعدادي

أوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن المديرية انتهت من تجهيز 413 لجنة امتحانية موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاستقبال 89 ألفًا و878 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة.

وأشار إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان والقيادات التعليمية لمراجعة الاستعدادات النهائية والوقوف على الحالة العامة للجان قبل انطلاق الامتحانات.

أكثر من 14 ألف مشارك في أعمال الامتحانات

أكد وكيل الوزارة مشاركة 14 ألفًا و555 من العاملين بالمنظومة التعليمية في أعمال الامتحانات، بينهم رؤساء لجان ومراقبون وملاحظون وإداريون، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

تكليفات للمراكز والمدن

وجه اللواء عمرو الغريب رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ميدانيًا، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان.

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ومنع وجود الباعة الجائلين بالقرب من اللجان، حفاظًا على الهدوء وتوفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

تحذير من أي تجاوزات

أكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات حفاظًا على مصلحة الطلاب وتحقيقًا للصالح العام.