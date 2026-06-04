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مدبولي: الاقتصاد المصري أفضل مما كان عليه قبل 3 سنوات

كتب : أحمد الجندي

04:03 م 04/06/2026 تعديل في 04:17 م

الدكتور مصطفى مدبولي

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف واستقرار السياسة النقدية انعكسا بشكل مباشر على تحسن مؤشرات الاقتصاد.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الدولة ما زالت قادرة على تلبية احتياجاتها من خلال مواردها المحلية، رغم الأزمات والتقلبات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن مقارنة الوضع الاقتصادي الحالي بما كان عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام تظهر تحسنًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة جيدة ويواصل تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عوائد السندات المصرية لم تتأثر بالأحداث والحروب الجارية في المنطقة، وهو ما يعكس ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري واستقراره.

وشدد مدبولي على أن النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتؤكد قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الاقتصاد المصري

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