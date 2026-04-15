أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة أوبل في مصر، تثبيت أسعار جميع طرازاتها في السوق المحلي، وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة في 14 أبريل 2026، دون أي زيادات جديدة.



يأتي ذلك في ظل موجة الارتفاعات المتتالية التي يشهدها السوق المصري منذ تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية الأمريكية، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار الاستيراد وتكلفة الشحن وسلاسل الإمداد، ما دفع العديد من الشركات إلى تعديل أسعارها خلال الفترة الأخيرة.

أسعار سيارات أوبل الجديدة بمصر:



أوبل كورسا



جاءت سيارة أوبل كورسا موديل 2026 بفئة Topline+ بسعر رسمي بلغ 1,250,000 جنيه.

أوبل موكا



تطرح أوبل موكا موديل 2026 بفئة GS Line، بسعر يصل إلى 1,550,000 جنيه.

أوبل جراند لاند



تتوفر أوبل جراند لاند بثلاث فئات: الفئة Highline بسعر 1,849,990 جنيه، والفئة Topline بسعر رسمي 1,949,990 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا Topline+ بسعر 2,099,990 جنيه.