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إخماد حريق بمخزن داخل مصنع سيارات ببرج العرب

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:11 م 04/06/2026

قوات الحماية المدنية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق نشب في مخزن داخل مصنع سيارات بالمنطقة الصناعية ببرج العرب غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل نطاق مصنع سيارات بالمنطقة الصناعية 4 ببرج العرب، انتقلت على إثره قوات الأمن ورجال الحماية المدنية مصحوبين بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

المعاينة الأولية

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مخزن يقع في نطاق المصنع، وأسفر عن احتراق بعض محتوياته المادية، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران ومنع وصولها إلى خطوط الإنتاج أو المباني الإدارية داخل المصنع، ولم تسجل الواقعة أي إصابات أو حالات اختناق بين العاملين.

حرر عن ذلك محضرًا بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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