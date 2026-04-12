أعلنت شركة أتوموبيلتي، الوكيل المحلي لعلامة جيلي بمصر، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

وشهدت قائمة الأسعار الجديدة زيادات على بعض الطرازات مقابل انخفاضات على طراز وحيد مصنع محليا.

أسعار جميع سيارات جيلي الجديدة في مصر H2

جيلي إيمجراند

شهدت إيمجراند زيادة جديدة في أسعارها داخل السوق المصري، حيث سجلت الفئة الأولى Comfort نحو 839,000 جنيه، بينما وصلت الفئة الأعلى Premium إلى 939,000 جنيه، في ظل تحركات سعرية مستمرة يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

السيارة الوحيدة التي انخفض سعرها بمصر في شهر أبريل H2

جيلي كولراي

على عكس الاتجاه العام، انخفضت أسعار السيارة بشكل ملحوظ، لتسجل الفئة Comfort نحو 975,000 جنيه، والفئة Premium بسعر 1,075,000 جنيه، بينما جاءت الفئة Sport بسعر 1,199,000 جنيه.

جيلي ستي راي

سجلت ستي راي ارتفاعًا في أسعارها خلال التحديث الأخير، حيث بلغ سعر الفئة Comfort نحو 1,249,000 جنيه، والفئة Premium بسعر 1,329,000 جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى Sport إلى 1,399,000 جنيه.