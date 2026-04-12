أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة Arcfox في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها بالسوق المحلي، والتي شهدت زيادات جديدة خلال شهر أبريل الجاري.

ويتزامن الإعلان عن زيادات آرك فوكس الجديدة، مع موجة الارتفاعات التي يشهدها سوق السيارات المصري منذ قرابة شهر ونصف.

ما أسعار سيارات Arcfox الجديدة في مصر؟ H2

T1 آرك فوكس

سجلت أسعار السيارة T1 الفئة PRO نحو 924,900 جنيه، بينما جاءت فئة PLUS بسعر 994,900 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى MAX إلى 1,069,900 جنيه.

KAOLA S

جاءت الفئة AIR بسعر 1,174,900 جنيه، فيما سجلت الفئة PRO نحو 1,249,900 جنيه.

Alpha S5

بلغ سعر الفئة AIR نحو 1,449,900 جنيه، بينما سجلت الفئة PRO حوالي 1,599,900 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى MAX إلى 1,949,900 جنيه.

أسعار أغلى سيارات آرك فوكس في مصر H2

Alpha T5

سجلت الفئة AIR سعر 1,499,900 جنيه، فيما جاءت الفئة PRO بسعر 1,649,900 جنيه.