شيري تصبح أول علامة صينية تتجاوز مبيعاتها عالميًا 6 ملايين سيارة

كشفت البيانات الرقمية الصادرة في شهر فبراير الماضي، وصول مبيعات شيري العالمية 161 ألف سيارة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 41.5%. كما تجاوزت صادراتها الشهرية حاجز 100 ألف سيارة لعشرة أشهر متتالية.

وتخطى إجمالي عدد مستخدمي سيارات مجموعة شيري حول العالم 18.89 مليون عميل، من بينهم أكثر من 6.09 مليون مستخدم خارج الصين، لتصبح أول علامة سيارات صينية تتجاوز حاجز 6 ملايين مستخدم في الأسواق الخارجية.

وأضافت شيري مليون مبيعات خارجية خلال 8 أشهر فقط، لتصل صادراتها إلى أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم، وتصبح أول علامة سيارات صينية تكسر حاجز 6 ملايين وحدة خارج السوق المحلي، في إنجاز يعكس التنافسية العالمية للعلامات الصينية تحت عنوان "سرعة شيري".

ومع مواصلة توسيع حضورها الدولي، تسرع شيري دخولها إلى الأسواق عالية التنظيم مثل أوروبا، إضافة إلى سوقها المحوري في أستراليا، محققة انتقالًا نوعيًا من تصدير المنتجات إلى تصدير التكنولوجيا. وقد دخلت مجموعة شيري حاليًا إلى 18 دولة أوروبية.

وفي يناير 2026، بلغت مبيعات شيري في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 20 ألف وحدة، بنمو سنوي بلغ 224%. وفي إسبانيا، حظيت مشروعات التعاون المحلي التي تشارك فيها شيري بتقدير حكومي واسع، لتُصبح نموذجًا للتعاون المتبادل المنفعة بين صناعات السيارات في الصين وأوروبا.

وفي منتصف فبراير، نظّمت شيري فعالية كبرى بعنوان “ليلة الهجين في أستراليا” بمدينة سيدني، استعرضت خلالها أحدث أجيال تقنيات CSH الهجينة، ومنحت مستخدمي أوقيانوسيا فرصة اختبار كفاءة التنقل التي تقدمها التكنولوجيا المبتكرة.

وشهد الحدث الكشف عن سيارة البيك أب الاختبارية KP31، أول بيك أب ديزل هجينة قابلة للشحن في العالم، إلى جانب عرض متعمق لتقنيات الهجين المتطورة المطوّرة تدريجيًا، كما تم استعراض إنجازات التكنولوجيا الذكية التابعة لشركة AiMOGA Robotics، بما في ذلك الجيل الثاني من الكلب الروبوتي Argos والروبوت البشري Mornine.

ومن تجاوز حاجز 6 ملايين مستخدم خارج الصين، إلى الترقية الهيكلية في الأسواق الأوروبية عالية المعايير، وصولًا إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات متعددة، ترسم شيري ملامح استراتيجية عالمية أكثر تكاملًا، وتتحرك بثبات نحو قلب المشهد العالمي.