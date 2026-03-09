لوتس تطلق سيارتها EletreX الهجينة الخارقة بسعر يعادل 6.1 ملايين جنيه

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة لوتس البريطانية الرائدة في صناعة السيارات الخارقة، عن إطلاق أيقونتها EletreX الهجينة الخارقة، التي ستشعل نار المنافسة مع بورشه Cayenne ولامبورجيني Urus.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها EletreX الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تعتمد على نظام دفع هجين قابل للشحن Plug-in يتألف من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 700 كيلووات/952 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 935 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الخارقة تنطلق السيارة EletreX الهجينة، التي يبلغ وزنها 2.5 طن، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كلم/س.

وتتضافر جهود نظام الدفع الهجين مع بطارية بسعة 70 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة كهربائيا يبلغ 350 كلم. وبالاشتراك مع خزان وقود بسعة 52 لترا، يصل مدى القيادة الإجمالي إلى 1200 كلم.

وتتوفر السيارة EletreX الهجينة الخارقة نظير سعر يبدأ من نحو 100 ألف يورو (ستة ملايين و115 ألف جنيه مصري) تقريبًا.