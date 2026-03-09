في يومها العالمي.. أبرز 5 سيارات مستعملة مناسبة للسيدات في مصر

في السنوات القليلة الماضية أصبحت السيارات الكهربائية واحدة من الخيارات المتاحة في السوق المحلي، وخاصة مع توجه العشرات من الشركات ووكلاء العلامات التجارية إلى طرح سيارات نظيفة لعملائها.

ومع انتشارها باتت السيارات الكهربائية تتوفر في مصر بأسعار تنافسية، ما جعل الكثيرين يتجهون إلى تفضيلها على السيارات التقليدية كونها صديقة للبيئة وموفرة في الصيانات والتشغيل.

في التقرير الآتي أبرز 5 سيارات كهربائية موديل 2026 متاحة في مصر بأسعار لا تتجاوز مليون ونصف المليون جنيه:

دونج فينج بوكس

تعد من أبرز الخيارات الكهربائية في مصر وأرخصها سعرا، فهي متاحة بأسعار 770 ألف جنيه للنسخة بمدى 330كم، وتصل إلى 870 ألف جنيه للنسخة بمدى 430 كم.

تعمل دونج فينج بوكس بمحرك كهربائي يولد قوة 70 وات (95 حصان) وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع،ببطاريتين بسعة 300 كم و430 كم.

إم جي 4

يقدم المنصور للسيارات الوكيل المحلي لعلامة إم جي التجارية في مصر، السيارة إم جي 4 الكهربائية بفئتين Standard و Luxury، وهي من أرخص السيارات الكهربائية أيضًا وتأتي بمحرك دفع خلفي ،وتدعم الشحن السريع أو العادي.

الفئة الأولى Standard :

تأتي بمحرك 51 كيلوواط يولد قوة 168 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وتتوفر بسعر مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثانية Luxury :

تأتي بمحرك 64 كيلوواط يولد قوة 200 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وسعرها الرسمي مليون و400 ألف جنيه.

أرك فوكس T1

هي سيارة SUV صغيرة تتمتع بمدى قيادة يصل إلى 425كم، ما يجعلها خيارًا إقتصاديًا وعمليًا في السوق المصري.

تأتي بمحرك كهربائي 70 كيلوواط يولد قوة 95 حصان ،وعزم دوران 176 نيوتن متر.

وبطارية ليثيوم بسعة 42.2 كيلوواط ساعة توفر مدي قيادة يصل إلى 425 كم، وتدعم الشحن السريع.

تتوفر فئة PRO بسعر 855 ألف جنيه، وفئة PLUS بسعر 925 ألف جنيه.

جي إي سي أيون واى

تعتبر جي إيه سي أيون واي بلس موديل 2026 أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة الصينية في مصر، وتتوفر عبر الوكيل جميل موتورز.

تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 150 كيلووواط يولد 204 حصان ،وعزم دوران 225 نيوتن متر.

البطارية بسعة من 63.2 إلى 63.98 كيلوواط للساعة ،وتمنح مدى من 490 إلى 510 كم،كما تدعم الشحن السريع أيضًا.

تتوفر سيارة جي إي سي بفئة واحدة بسعر مليون و300 ألف جنيه.

بي واي دي دولفين

تم إطلاق بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية رسميًا في مصر عبر مجموعة المنصور للسيارات في فبراير 2026، وتتوفر بفئة واحدة Comfort/Surf.

تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 39كيلوواط يولد قوة 74 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر، وتوفر مدى 300 كم في الشحنة الواحدة.

تدعم السيارة الشحن المتردد AC بقدرة 7كيلووواط ،و الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 85 كيلوواط.

وتتوفر السيارة بسعر رسمي 849 ألف جنيه.

