إعلان

دون زيادات.. وكيل دونج فينج يثبت أسعار طرازاته طوال شهر رمضان

كتب : محمد جمال

12:05 م 07/03/2026

دونج فينج شاين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة SN Automotive، الوكيل المحلي لعلامة Dongfeng في مصر، استمرار تثبيت أسعار عدد من طرازاتها المطروحة بالسوق المحلي طوال شهر رمضان.


يأتي تثبيت أسعار طرازات دونج فينج ضمن الحملة الترويجية التي أطلقتها الشركة وتحمل شعار "مكملة معاك طول شهر رمضان بدون زيادات"، في خطوة تستهدف دعم العملاء الراغبين في شراء سيارات العلامة الصينية دون أي تغييرات على الأسعار الرسمية.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة بمصر، أن طرازي SHINE وMAGE يقدمان خلال الفترة الحالية بنفس الأسعار المعلنة دون أي زيادات، حيث تبدأ أسعار SHINE من 790 ألف جنيه للفئة Advance وتصل إلى 950 ألف جنيه للفئة Sport.

بينما تقدم MAGE بسعر يبدأ من 1.19 مليون جنيه للفئة High-Line ويصل إلى 1.29 مليون جنيه للفئة Signature.

اقرأ أيضًا..

خبير: قرار شراء سيارة الآن أفضل قبل موجة زيادات مرتقبة في السوق

شيري أريزو 5 موديل 2026: الأسعار والمواصفات بعد الزيادات الأخيرة

وزير الصناعة يبحث مع جنرال موتورز خطط التوسع وتوطين صناعة السيارات في مصر

دونج فينج شاين SN Automotive

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يصل معتمد جمال لرقم فيريرا القياسي مع الزمالك؟
رياضة محلية

هل يصل معتمد جمال لرقم فيريرا القياسي مع الزمالك؟
فول وفراشيح بدوية.. أجواء رمضانية تراثية في فعاليات متحف شرم الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

فول وفراشيح بدوية.. أجواء رمضانية تراثية في فعاليات متحف شرم الشيخ (صور)
الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
"عمل عدواني غير مبرر".. إيران ترد على دعوة الأمم المتحدة بشأن وقف القتال
شئون عربية و دولية

"عمل عدواني غير مبرر".. إيران ترد على دعوة الأمم المتحدة بشأن وقف القتال
بعد تأخرها 5 دقائق.. وزيرة يابانية تركض للوصول إلى اجتماع الحكومة "فيديو"
شئون عربية و دولية

بعد تأخرها 5 دقائق.. وزيرة يابانية تركض للوصول إلى اجتماع الحكومة "فيديو"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان