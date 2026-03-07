دون زيادات.. وكيل دونج فينج يثبت أسعار طرازاته طوال شهر رمضان

أعلنت شركة SN Automotive، الوكيل المحلي لعلامة Dongfeng في مصر، استمرار تثبيت أسعار عدد من طرازاتها المطروحة بالسوق المحلي طوال شهر رمضان.



يأتي تثبيت أسعار طرازات دونج فينج ضمن الحملة الترويجية التي أطلقتها الشركة وتحمل شعار "مكملة معاك طول شهر رمضان بدون زيادات"، في خطوة تستهدف دعم العملاء الراغبين في شراء سيارات العلامة الصينية دون أي تغييرات على الأسعار الرسمية.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة بمصر، أن طرازي SHINE وMAGE يقدمان خلال الفترة الحالية بنفس الأسعار المعلنة دون أي زيادات، حيث تبدأ أسعار SHINE من 790 ألف جنيه للفئة Advance وتصل إلى 950 ألف جنيه للفئة Sport.

بينما تقدم MAGE بسعر يبدأ من 1.19 مليون جنيه للفئة High-Line ويصل إلى 1.29 مليون جنيه للفئة Signature.

