علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، على التقرير المتداولة بشأن تقديم موسكو بعض المساعدات الاستخبارتية إلى إيران، قائلة: "إن أي دعم مزعوم من روسيا إلى إيران غير مهم".

وأكدت متحدثة البيت الأبيض في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل على تدمير القدرات الإيرانية.

تدمير أكثر من 30 سفينة إيرانية

وقالت ليفيت، إن القوات الأمريكية دمرت أكثر من 30 سفينة إيرانية، مشيرة إلى أن واشنطن تسير نحو تدمير البحرية الإيرانية بالكامل.

خطة أمريكا لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن لدى الإدارة الأمريكية خططا لاتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة سترافق ناقلات النفط لعبور مضيق هرمز إذا استدعت الضرورة.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض، أن عملية الغضب الملحمي ستنعكس إيجابا على قطاع الطاقة على المدى البعيد، مشيرة إلى أن استسلام إيران يعني ألا تشكل تهديدا على الولايات المتحدة.

السيطرة الكاملة على الأجواء الإيرانية

وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة تسير في طريق السيطرة الكاملة على الأجواء الإيرانية، مؤكدة تحقيق أهداف العملية في إيران والاستمرار في ذلك، لأن الولايات المتحدة تمتلك أفضل جيش في العالم.

ترامب يناقش مسألة القائد المقبل لإيران

أشارت متحدثة البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش مسألة القائد المقبل لإيران، مؤكدة أنه لا يريد أن تحصل إيران على سلاح نووي على الإطلاق.

ولفتت متحدثة البيت الأبيض، إلى أن الإدارة تعتقد أنها ستحقق أهداف عملية الغضب الملحمي خلال 4 إلى 5 أسابيع، موضحة أن ترامب سيبحث مع مديري شركات دفاعية تعزيز الإنتاج العسكري.

وأكدت متحدثة البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كافية من الذخائر لتحقيق أهداف العملية في إيران، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات تنظر في عدد من الأسماء التي يمكن أن تقود إيران.