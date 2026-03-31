بورشه Cayenne الكهربائية تنطلق في الأسواق بسعر يعادل 6.5 ملايين جنيه

كتب : مصراوي

10:02 ص 31/03/2026 تعديل في 10:02 ص
شتوتجارت - د ب أ|

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق موديل كهربائي من أيقونتها Cayenne نظير سعر يبدأ من 105 ألف و200 يورو (6 ملايين و500 ألف جنيه مصري) تقريبًا، ذلك إلى جانب الموديلات المعتمدة على سواعد محرك بنزين ونظام الدفع الهجين القابل للشحن Plug-in.

ثلاث نسخ من بورشه Cayenne

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Cayenne الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تتوفر بثلاث نسخ تعتمد على سواعد محركين ونظام الدفع الرباعي.

وينطلق الموديل الأساسي بقوة 325 كيلووات/442 حصان، بينما تبلغ سرعته القصوى 230 كلم/س.

وينطلق الموديل Cayenne S بقوة 490 كيلووات/666 حصان، بينما تبلغ سرعته القصوى 250 كلم/س.

أما الموديل Cayenne Turbo فيزأر بقوة 850 كيلووات/1156 حصان، في حين تصل سرعته القصوى إلى 260 كلم/س.

ما مدى القيادة بورشه Cayenne الكهربائية؟

وتتوفر لجميع النسخ الثلاث بطارية كبيرة بسعة تبلغ 113 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة اسميا يصل إلى 642 كلم.

ولا تقتصر مزايا السيارة Cayenne الكهربائية على الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلووات في محطات الشحن السريع بالتيار المستمر وبقدرة قصوى تبلغ 22 كيلووات باستخدام التيار المتردد، بل ستكون أيضا أول سيارة تدعم تقنية "الشحن الحثي" باستخدام لوحة شحن خاصة مثبتة في أرضية السيارة.

