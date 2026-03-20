براغ - (د ب ا):

ارتفع إنتاج السيارات في جمهورية التشيك بنسبة 8,6% على أساس سنوي ليصل إلى 254 ألفا و534 يسارة خلال أول شهرية من عام 2026، حسبما ذكرت رابطة قطاع السيارات.

وذكرت إذاعة براغ أن السيارات الكهربائية مثلت نحو 41% من إجمالي الانتاج.

وقد عززت شركة سكودا للسيارات، أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، من إنتاجها بنحو 14%، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطرازات مثل أوكتافيا والسيارات الكهربائية الجديدة.

إنجاز جديد لـBMW وMINI في مصر بعد تتويج جلوبال أوتو عالميًا

بعد زيادة الزيرو.. رئيس رابطة التجار يوجه نصيحة لأصحاب السيارات المستعملة

بسبب الحرب بالشرق الأوسط.. نيسان تقرر خفض إنتاج الآلاف من سياراتها



