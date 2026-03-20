إنتاج السيارات التشيكية يتجاوز ربع مليون وحدة منذ بداية 2026

05:30 م 20/03/2026

براغ - (د ب ا):

ارتفع إنتاج السيارات في جمهورية التشيك بنسبة 8,6% على أساس سنوي ليصل إلى 254 ألفا و534 يسارة خلال أول شهرية من عام 2026، حسبما ذكرت رابطة قطاع السيارات.

وذكرت إذاعة براغ أن السيارات الكهربائية مثلت نحو 41% من إجمالي الانتاج.

وقد عززت شركة سكودا للسيارات، أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، من إنتاجها بنحو 14%، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطرازات مثل أوكتافيا والسيارات الكهربائية الجديدة.

