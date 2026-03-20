للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو 7 راكب في مصر

شهد سوق السيارات المصري، خلال شهر مارس موجة من الارتفاع بأسعار السيارات الجديدة والتي طالت العديد من السيارات، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من عام من التراجعات المتتالية التي شهدها السوق المحلي.

وتأتي الزيادات المتتالية على خلفية الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وما تسببت فيه من توتر بحركة الملاحة وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال الشهر الجاري:

هافال H6 الجديدة

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبحت أسعار H6 الجديدة تبدأ من مليون و325 ألف جنيه للفئة Platinum الأولى، ومليون و515 ألف جنيه للفئة Ultra الثانية كاملة التجهيزات.

Li6 Pro

ارتفعت أسعار Li6 Pro الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه وأصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.

Li 7 Ultra

ارتفعت أسعار L7 ULTRA الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه وأصبحت تبدأ أسعارها من 3 مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 3 مليون و600 ألف جنيه.

Li 9 Ultra

ارتفعت أسعار Li 9 Ultra الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت تباع بسعر رسمي 4 مليون 350 ألف جنيه.

هافال H7 HEV الجديدة

قدمت هافال H7 HEV الجديدة في السوق المصري بعد ارتفاع أسعارها بفئة واحدة سعرها مليون و710 آلاف جنيه.

هيونداي إلنترا AD

وبعد الزيادة الأخيرة، تقدم إلنترا AD بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من:تقدم هيونداي إلنترا AD بثلاث فئات من التجهيزات بعد الزيادة بأسعار رسمية تبدأ من 960 ألف جنيه للفئة Smart، والفئة Modern الثانية بمليون 50 ألف جنيه، أما الفئة sunroof Modern سعرها مليون 60 ألف جنيه، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا بمليون 155 ألف جنيه.

شانجان EADO

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة أصبح شانجان أيدو الجديدة تباع بأسعار رسمية تبدأ من 780 ألف جنيه بدلًا من 775 ألف جنيه للفئة Elite الأولى، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا بات سعرها 850 ألف جنيه مقارنة بـ825 ألف جنيه سابقًا.

شيري أريزو 5

ووفقًا للمعلن من الوكيل فقد أصبحت أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 المجمعة محليًا تبدأ من 690 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية ارتقى سعرها إلى 735 ألف جنيه مقابل 715 ألف جنيه سابقًا، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 775 ألف جنيه مقابل 755 ألف جنيه.

شيري أريزو 6 GT

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، أصبحت شيري أريزو 6 GT التي تعد أحدث سيارات العلامة الصينية بمصر تباع بـ920 ألف جنيه للفئة الأولى بدلًا من 870 ألف جنيه، والفئة الثانية كاملة التجهيزات ارتفعت إلى 980 ألف جنيه مقابل 930 ألف جنيه سابقًا.

شيري تيجو 4 برو

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبحت أسعار شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر تبدأ من 915 ألف جنيه بدلًا من 895 ألف جنيه، والفئة الثانية 955 ألف جنيه مقابل 935 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا ارتقت إلى مليون و20 ألف جنيه مقارنة بمليون جنيه.

شيري تيجو 7

ووفقًا لأحدث قائمة أصبحت شيري تيجو 7 المجمعة بمصانع الشركة في مصر تبدأ من 965 ألف جنيه للفئة الأولى مقابل 950 ألف جنيه، والفئة الثانية بات سعرها الجديد مليون و35 ألف جنيه بدلًا من مليون و20 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو ماكس

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد ارتفعت شيري تيجو 7 برو ماكس بفئاتها بقيمة ثابتة 30 ألف جنيه، وبذلك تصبح أسعارها تبدأ من مليون و230 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا مليون و330 ألف جنيه.

شيري تيجو 8

ويعد تحريك الأسعار المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية الأول خلال عام 2026 الجاري،وبعد الزيادة أصبحت تيجو 8 موديل 2026 تبدأ من مليون و120 ألف جنيه للفئة الأولى سباعية المقاعد، والفئة الثانية خماسية المقاعد مليون و180 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سباعية المقاعد مليون و220 ألف جنيه.

شيري تيجو 8 برو ماكس

وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت أسعار تيجو 8 برو ماكس المستوردة تبدأ من مليون و490 ألف جنيه بدلًا من مليون و450 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا تباع حاليًا بمليون و590 ألف جنيه مقابل مليون و550 ألف جنيه.

ديبال S05

تبدأ أسعار ديبال SO5 من مليون و590.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 740.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية

ديبال S07

ديبال SO7 الجديدة تبدأ أسعارها من مليون و890.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ، ومليون و990.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

ديبال G318

تبدأ أسعار ديبال G318 الجديدة من مليون و990 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا مليونين و140 ألف جنيه.

