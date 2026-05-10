قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب بالقرب من سواحل وسط تشيلي.

ووفقا للمركز الأوروبي المتوسطي، فقد هز الزلزال منطقة بيو-بيو في تشيلي، ووقع على عمق 23 كيلومترا.

من جهته، قال المركز الألماني لبحوث علوم الأرض، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 02:34 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وحدد المركز في البداية مركز الزلزال، عند التقاء خط عرض 37.70 درجة جنوبا وخط طول 73.19 درجة غربا، وفقا لسكاي نيوز.