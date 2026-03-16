أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة أريزو 5 سيدان العائلية الجديدة بقيم تتراوح بين 10 وحتى 20 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

وتعد الزيادة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية هي الثانية في أقل من أسبوعين، إذ أعلن في الرابع من الشهر الجاري عن زيادة بقيمة ثابتة 15 ألف جنيه لفئات السيارة المختلفة بالسوق.

ووفقًا للمعلن من الوكيل فقد أصبحت أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 المجمعة محليًا تبدأ من 690 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية ارتقى سعرها إلى 735 ألف جنيه مقابل 715 ألف جنيه سابقًا، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 775 ألف جنيه مقابل 755 ألف جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على المواصفات التفصيلية لسيارة شيري الأرخص بمصر:

أداء محرك شيري أريزو5

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

أنظمة الأمان في شيري أريزو 5

وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

كماليات شيري أريزو 5

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.