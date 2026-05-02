قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القادة في إيران اختفوا وليس هناك من يمكن التعامل معه.

وأضاف ترامب ساخرا، أن إيران هددت بإغلاق هرمز لسنوات، فأغلقت المضيق عليهم.

وفي خطاب ألقاه مساء أمام منتدى نادي بالم بيتشيز غير الربحي، قال ترامب عن القيادة الإيرانية: "في الواقع، قادتهم اختفوا أيضا وهذه جزء من مشكلتنا نحن لا نعرف مع من نتعامل بحق الجحيم يتصل أحدهم ويقول: أنا محمد فلان فأقول له: هل أنت قائد؟ نحن نبحث عن قائد إنها الدولة الوحيدة في العالم التي لا يريد أحد فيها أن يكون قائدا كما تعلمون، يقولون: هل يريد أحد أن يصبح رئيسا؟ ولا يوجد أي متطوعين".

وأضاف: "لكننا سننجز الأمر أعتقد أننا نقوم بعمل رائع هناك في الواقع كما تعلمون، لقد استخدموا مضيق هرمز كسلاح لسنوات طويلة جدا كانوا يقولون إنهم سيغلقونه، لذا أغلقوه، ثم أنا أغلقته عليهم، وهذا أمر مثير للسخرية نوعا ما".

وقال ترامب: "هم يريدون بعض الأعمال التجارية، لكنهم لا يحصلون على أي أعمال

لكن الأمور ستنجح في النهاية، لأن كل شيء ينجح في النهاية، كما تعلمون"، وفقا لروسيا اليوم.