مقارنة بين أرخص سيارة كهربائية وبنزين في مصر 2026

يبحث قطاع كبير من المستهلكين في سوق السيارات المصري، عن الطرازات الاقتصادية الجديدة، والتي باتت تقدم حاليًا بأسعار تنافسية بعد تراجع الكبيرة التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية.

ولم تعد الطرازات الاقتصادية تقتصر على السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات احتراق داخلي، حيث بات هناك العديد من السيارات الكهربائية متاحة في السوق المحلي بأسعار تقارب أو تقل عن السيارات الوقود.

في التقرير الآتي رصد لمواصفات وأسعار أرخص سيارتين بنزين وكهرباء في مصر خلال شهر مارس الجاري:

بروتون ساجا

تعد السيارة بروتون ساجا سيدان العائلية الصغيرة موديل 2026 التي تقدمها شركة عز العرب السويدي الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، أرخص سيارة "زيرو" في السوق المحلي.

ووفقًا لآخر قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الماليزية، تباع بروتون ساجا خلال الشهر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 599.900 جنيه.

تعتمد بروتون ساجا على محرك 1300 سي سي بقوة 95 حصان و عزم دوران 120 نيوتن/متر.

وتأتي ساجا بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات مزود بتقنية VVT،مع إستهلاك متوسط للوقود.

تأتي بروتون ساجا بطول 4.000 ملم ،وعرضها 1.600 ملم وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها من الأرض 171 ملم، و مساحة تخزين خلفية حوالي 413 لتر مكعب.

تمتلك ساجا مجموعة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي تشمل وسادتين هوائيتين أمامية، مع أنظمة الفرامل المساعدة ( ABS-EBD-BA-ESC)،وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا.

وتضم السيارة بعض الرفاهيات و هي تكييف هواء، سنتر لوك، مرايات كهربائية، الزجاج بالكامل كهربائي، ونظام صوتي يدعم البلوتوث وUSB و مدخل AUX.

دونج فينج بوكس

تعد من أبرز الخيارات الكهربائية في مصر وأرخصها سعرًا، فهي متاحة بأسعار 770 ألف جنيه للنسخة بمدى 330كم، وتصل إلى 870 ألف جنيه للنسخة بمدى 430 كم.

تعمل دونج فينج بوكس بمحرك كهربائي يولد قوة 70 وات (95 حصان) وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع،ببطاريتين بسعة 300 كم و430 كم.

وتتوفر ببطارية سعة 31.45 كيلوواط ساعة توفر مدى سير يصل إلى 330 كم ،والأخرى بسعة42.3 كيلوواط ساعة توفر مدى سير يصل إلى 430 كم.

وتصل سرعتها القصوي إلى 140 كم/ساعة.

وتدعم الشحن السريع DC الذي يمكنه شحن البطارية من 30% إلى 80% في حوالي 30 دقيقة.

وتأتي بأبعاد طول 4030 ملم ،وعرض 1810 ملم ،وإرتفاع 1570 ملم ،وفاعدة عجلات 2660 ملم مما يوفر سماحة داخلية رحبة لفئتها ،وتقدم بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة ومقابض أبواب مخفية ،وأبواب بدون إطار.

وتأتي بتجهيزات داخلية ووسائل أمان ذكية : شاشة مركزية قياس 12.8 بوصة، شاحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50 واط، ونظام إضاءة محيطية.

وسائد هوائية، نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، نظام الثبات الإلكتروني (ESC)، وكاميرات محيطية 360 درجة في الفئة الأعلى.

