نجحت شيري TIGGO7 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات في تحقيق إنجاز عالمي جديد بحصد تصنيف الخمس نجوم في برامج تقييم السلامة الأربعة الكبرى عالميًا، لتصبح السيارة الصينية الوحيدة التي تحقق أعلى تقييم عبرEuro NCAP وANCAP وASEAN NCAP وC-NCAP.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن سجلت TIGGO7 أداءً مميزًا في اختبارات ASEAN NCAP لعام 2025، حيث حققت 94.68 نقطة، وهي أعلى نتيجة منذ تأسيس البرنامج عام 2011.

كما حصلت على العلامة الكاملة في فئتي حماية الركاب البالغين وأنظمة المساعدة على السلامة، لتصبح بذلك السيارة الهجينة القابلة للشحن الخارجي الوحيدة التي تحقق علامة مزدوجة كاملة في هاتين الفئتين.

تم تجهيز شيري تيجو 7 بأنظمة مساعدة ذكية للقيادة من المستوى L2+، تشمل مراقبة النقاط العمياء والتنبيه بحركة المرور الخلفية المتقاطعة، لتعمل تلقائيًا عند سرعة تزيد عن 15 كم/س، ما يقلل مخاطر الاصطدام أثناء تغيير المسار أو فتح الأبواب.

على صعيد السلامة السلبية، تعتمد TIGGO7 على هيكل يتكون من أكثر من 61% من الفولاذ عالي الصلابة، مع عارضة أمامية من الألومنيوم مضادة للتصادم، إضافة إلى ثماني وسائد هوائية قياسية، لتوفير حماية متكاملة لجميع ركاب السيارة.

كما أثبتت TIGGO7 تميزها في اختبارات Euro NCAP وANCAP لعام 2025، بعد أن سجلت أداءً متوازنًا في فئات حماية الركاب البالغين والأطفال ومستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر وأنظمة المساعدة على السلامة، ما يعكس قوة السيارة في مجالات السلامة النشطة والسلبية على حد سواء.

