وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، الصدمة في قطاع الطاقة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع إيران بأنها واحدة من أسوأ الأزمات العالمية التي يشهدها العالم منذ عقود.

تحذيرات كيري من الصدمة في قطاع الطاقة

وقال كيري في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، خلال قمة مبادرة الأسواق المستدامة في لندن الخميس، إن الأمر "خطير للغاية"، معربا عن أمله في عودة الدبلوماسية بقوة خلال الأيام المقبلة لإيجاد مخرج من هذا المأزق.

وأكد كيري، أن الأزمة قد تخرج عن السيطرة بشكل أكبر، محذرا من أن استمرار الصدمة في قطاع الطاقة ستؤثر حتما على اقتصاد جميع الدول نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

القدرات الإيرانية وتفاقم الصدمة في قطاع الطاقة

واستنادا إلى خبرته في العمل عن كثب مع الإيرانيين خلال مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حذر كيري من قدرة طهران على إطالة أمد الصراع، مما سيزيد من حدة الصدمة في قطاع الطاقة والضرر الاقتصادي.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق: "لا ينبغي لأحد أن يستهين بقدرة إيران على شن حرب غير متكافئة.. لقد أثبتوا ذلك سابقا وهم متمرسون فيه"، مبديا شكوكه حول مدى مراعاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه العوامل في عملية صنع القرار.

إغلاق هرمز ومستقبل الصدمة في قطاع الطاقة

بعد وقت قصير من مقابلة كيري، أعلن المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، أن مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة حوالي خُمس نفط العالم، سيظل مغلقا، مما يضع مزيدا من الضغط التصاعدي على أسعار المحروقات ويفاقم من الصدمة في قطاع الطاقة.

وأشار كيري إلى أن هذه الأزمة، على غرار صدمة النفط عام 1973، ستؤكد للعالم أهمية تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة وعدم الخضوع لخيارات الآخرين، متوقعا أن يسرع هذا الوضع من عجلة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة.