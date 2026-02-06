إعلان

"أنا اللي هعدي الأول".. سائق توك توك يدهس سيدة بالسيدة زينب

كتب : مصراوي

01:06 م 06/02/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر صاحب الحساب من قائد مركبة "توك توك" اصطدم بشقيقته حال سيرها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

بتاريخ 2 فبراير الجارى تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من سيدة بتضررها من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليها بالسب لخلاف بينهما حول أولوية المرور والاصطدام بها وذلك حال سيرها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة المنيا) وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحفظت الشرطة على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توك توك اصطدام دهس السيدة زينب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
أخبار مصر

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
ما السر وراء اختيار 14 فبراير يوما لعيد الحب؟
علاقات

ما السر وراء اختيار 14 فبراير يوما لعيد الحب؟
نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026
أخبار السيارات

نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
10 أيام في ظلمات المياه.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق بترعة بالبحيرة
أخبار المحافظات

10 أيام في ظلمات المياه.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق بترعة بالبحيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية