"أنا اللي هعدي الأول".. سائق توك توك يدهس سيدة بالسيدة زينب

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر صاحب الحساب من قائد مركبة "توك توك" اصطدم بشقيقته حال سيرها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

بتاريخ 2 فبراير الجارى تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من سيدة بتضررها من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليها بالسب لخلاف بينهما حول أولوية المرور والاصطدام بها وذلك حال سيرها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة المنيا) وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحفظت الشرطة على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.