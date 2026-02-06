إعلان

مديرية أمن بني وليد: مراسم دفن سيف الإسلام القذافي ستقتصر على عائلته

كتب : مصراوي

01:10 م 06/02/2026

سيف الإسلام معمر القذافي

وكالات

أصدرت مديرية أمن بني وليد الليبية بياناً عاجلاً أوضحت فيه أن مراسم دفن سيف الإسلام معمر القذافي ستقتصر على عدد محدد من ممثلي المجلسين الاجتماعيين لقبيلتي ورفلة والقذاذفة، إضافة إلى أفراد من عائلة الفقيد فقط.

وتابعت مديرية أمن بني وليد أن: "مراسم دفن سيف الإسلام القذافي ستقتصر على عائلته وقبائل ورفلة".

ويأتي هذا التنويه بالتزامن مع توافد المواطنين إلى مدينة بني وليد، للمشاركة في صلاة الجنازة التي ستقام في مطار المدينة، حيث تقدمت المديرية بخالص الشكر والتقدير للأهالي والوفود الذين تجشموا عناء السفر لحضور المراسم.

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لدواعٍ تنظيمية ولضمان سير مراسم الدفن وفق ما تم الاتفاق عليه، مشددة على ضرورة تعاون الجميع مع أفراد الأمن والالتزام بالتعليمات المعلنة.

واختتم البيان بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مع التأكيد على تقدير المديرية لتفهم المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذه اللحظة.

وكان وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، قد أصدر تعليماته إلى الإدارة العامة للدعم المركزي ومديريات أمن (بني وليد – المرقب – الجفارة – ترهونة – النواحي الأربع) بتأمين مراسم دفن سيف الإسلام معمر القذافي.

مديرية أمن بني وليد الليبية سيف الإسلام معمر القذافي مراسم دفن سيف الإسلام القذافي ليبيا

