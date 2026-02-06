ضبط 4 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية والدقهلية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات، لاثنتين منهن معلومات جنائية، لقيامهن باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمات بنطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وبحوزتهن 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي. وبمواجهتهن أقررن بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات.