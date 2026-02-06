إعلان

ضبط 4 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية والدقهلية

كتب : علاء عمران

01:11 م 06/02/2026

حصيلة حملة لمباحث الآداب

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات، لاثنتين منهن معلومات جنائية، لقيامهن باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمات بنطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وبحوزتهن 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي. وبمواجهتهن أقررن بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات.

مباحث الآداب الداخلية أعمال منافية للآداب الإسكندرية

