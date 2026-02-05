تشارك هيونداي مصر في فعاليات معرض AUTOMORROW 2026، أحد أبرز المعارض المتخصصة في صناعة السيارات على مستوى المنطقة، والذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026.

وتأتي مشاركة هيونداي في المعرض في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها في السوق المصري، واستعراض أحدث طرازاتها وحلولها المتطورة في مجال التنقل، بما يعكس فلسفة العلامة التجارية القائمة على الابتكار المتمحور حول الإنسان، والاستدامة، وتقديم تجربة قيادة متكاملة تلبي تطلعات مختلف فئات العملاء.

وتستعرض هيونداي مصر خلال المعرض مجموعة متنوعة من طرازاتها المصنفة وفق أنظمة الحركة المختلفة، حيث تشمل فئة محركات البنزين طراز Tucson NX4، بينما تضم فئة السيارات الهجينة طرازات Santa Fe، وi30 Hatchback، وi30 Fastback، إلى جانب الطراز الكهربائي عالي الأداء IONIQ 5 N، الذي يجسد توجه هيونداي نحو مستقبل التنقل الكهربائي المستدام.

وفي إطار حرصها على تقديم قيمة مضافة لعملائها، تعلن هيونداي مصر خلال المعرض عن عرض تمويلي حصري بالتعاون مع Drive Finance، يتيح للزوار فرصة امتلاك عدد من طرازات هيونداي بشروط تمويلية تنافسية، ومقدم 50%، وفائدة 5% لمدة عامين، دون مصروفات إدارية، وبدون تأمين. ويسري هذا العرض على طرازات i30 Hatchback، وi30 Fastback، وSanta Fe، وTucson NX4.

قال فادي محسن، الرئيس التنفيذي لقطاعات السيارات الملاكي لشركة جي بي أوتو : "تمثل مشاركة هيونداي مصر في معرض AUTOMORROW 2026 محطة مهمة ضمن خطتنا لتعزيز تواجد العلامة التجارية في السوق المصري، وإتاحة الفرصة أمام العملاء للتعرف عن قرب على أحدث ما تقدمه هيونداي من تكنولوجيا متطورة وحلول تنقل مبتكرة، بما يعكس التزامنا بتقديم قيمة حقيقية وتجربة متكاملة تلبي احتياجات السوق."

وأضاف محسن: "يعد المعرض منصة استراتيجية للتواصل المباشر مع مختلف أطراف منظومة صناعة السيارات، ونحرص من خلال مشاركتنا على تقديم تجربة تفاعلية تعكس فلسفة هيونداي القائمة على الابتكار والاستدامة، مع استعراض مجموعة من الطرازات التي تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، سواء من حيث الأداء أو الكفاءة أو التكنولوجيا."

ويقدم جناح هيونداي في المعرض تجربة تفاعلية متكاملة تتيح للزوار التعرف على أحدث تقنيات السلامة، وأنظمة الاتصال الذكي، وحلول التنقل المستدام، إلى جانب التواصل المباشر مع خبراء العلامة التجارية والحصول على معلومات تفصيلية حول الطرازات والخدمات والعروض المتاحة.

وتواصل هيونداي، من خلال مشاركتها في AUTOMORROW 2026، ترسيخ مكانتها كإحدى العلامات الرائدة في سوق السيارات المصري، من خلال الجمع بين التصميم العصري، والتكنولوجيا المتقدمة، ورؤية واضحة لمستقبل التنقل الذكي والمستدام