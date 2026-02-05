إعلان

تصل 100 ألف جنيه.. آرك فوكس تعلن عن تخفيضات خلال معرض أوتومورو 2026

كتب : مصراوي

06:03 م 05/02/2026

آرك فوكس كاولا S

أعلن تامر الخولي، رئيس علامة ارك فوكس، عن مجموعة من العروض الترويجية الحصرية خلال مشاركتهم في معرض مصر الدولي للسيارات Automorrow 2026، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح الخولي أن الشركة تقدم صيانة مجانية حتى 40.000 كم على سيارات BAIC X35 وX7 وX55، وذلك للحجوزات التي تتم خلال فترة المعرض فقط.

كما أعلن الخولي، عن تقديم ارك فوكس خصومات حصرية على سيارات ARCFOX تشمل خصم 50.000 جنيه على KOALA S، وخصم 100.000 جنيه على ALPHA T5 وALPHA S5.

وأكد الخولي أن هذه العروض محدودة وتتوفر فقط للحجوزات التي تتم خلال فعاليات المعرض.

يذكر أن معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» يستقبل اليوم الجمهور من عشاق السيارات؛ عقب الزيارة المرتقبة للفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وشهدت فعاليات المعرض إطلاق عدد من السيارات الجديدة لكل من توكيلات: "بايك-شيري-ديبال-ساوإيست".

