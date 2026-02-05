إسرائيل تشن 10 غارات جوية على عددا من المناطق بجنوب لبنان

وكالات

شنّ الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وأفاد موقع "لبنان 24" الإخباري، أن سلاح الجو الإسرائيلي، شن، أكثر من 10 غارات على أهداف أرضية في جنوب وشمال لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن القوات الإسرائيلية شنت غارات على منطقة المحمودية، قرب العيشية بمحاذاة الأطراف الشرقية الجنوبية لسهل الميدنة – كفررمان، وكذلك منطقة الوازعية في جنوب لبنان، وجرود الهرمل شرق لبنان.