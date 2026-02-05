الإسكان تبحث مع تحالف إماراتي إسباني التعاون في محطات تحلية مياه البحر

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسئولي تحالف شركة إيميا باور (AMEA POWER) الإماراتية المتخصصة في إنشاء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وشركة كوكس ووتر (COX WATER) الإسبانية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية للمياه، لبحث أوجه التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، والدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب نائب وزير الإسكان بممثلي تحالف الشركتين، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لتوسع الدولة في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذلك ملف توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية اللازمة وخاصة صناعة الأغشية المستخدمة في المحطات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد معيارًا أساسيًا للمفاضلة فيما بين جميع الشركات والتحالفات العالمية الراغبة بالعمل بالمشروعات المطروحة من قبل الدولة المصرية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، مع مسئولي التحالف، مشيرًا إلى فرص الاستثمار المتاحة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء حرص الدولة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة الصرف الصحى، كما استمع لنبذه عن تاريخ التحالف وسابقة الخبرة من مشروعات تم تنفيذها في مختلف الدول على مستوى العالم.

وأكد نائب الوزير، أن وزارة الإسكان حريصة على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية الجادة، لافتًا إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد ووثيقة سياسة ملكية الدولة يمهدان الطريق لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق فيما بين التحالف وجهات الوزارة المعنية وذلك لتقديم مقترح متكامل للتعاون المشترك.

