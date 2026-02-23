بسعر 100 دولار.. ماذا يقدم اشتراك شات جي بي تي الجديد؟

تستعد شركة OpenAI لإطلاق فئة اشتراك جديدة لمنصة "شات جي بي تي" تحت اسم "برو لايت" مقابل 100 دولار شهريا، وفق ما كشفه المطور تيبور بلاهو بعد رصده إشارات إلى الخطة داخل الشيفرة البرمجية للواجهة الأمامية لتطبيق ChatGPT على الويب.

ورغم أن الشركة لم تعلن رسميا عن الاشتراك الجديد أو موعد طرحه، فإن المؤشرات التقنية المكتشفة تشير إلى أن الخطة قيد التطوير بالفعل.

تقدم OpenAI حاليا عدة باقات تشمل النسخة المجانية، وخطة Go بسعر 8 دولارات شهريا، وPlus مقابل 20 دولارا، إضافة إلى Pro بسعر 200 دولار شهريا، فضلا عن خطط Team وBusiness وEnterprise.

وتحفظ عدد من المستخدمين على الفجوة السعرية الكبيرة بين Plus وPro، معتبرين أن القفزة من 20 إلى 200 دولار شهريا تترك شريحة من المحترفين دون خيار وسطي يلبي احتياجاتهم بسعر مناسب.

وهنا قد يأتي دور "Pro Lite" لسد هذه الفجوة، مستهدفا المستقلين والباحثين والمطورين الذين يحتاجون إلى قدرات أعلى من Plus، دون تحمل تكلفة الاشتراك الكامل في Pro.

ماذا قد يقدم "برو لايت"؟

تشير الأكواد المكتشفة داخل المنصة إلى أن الخطة الجديدة قد توفر مزايا متقدمة مقارنة بـ Plus، لكن بإمكانات أقل من Pro.

ومن أبرز المزايا المتوقعة، هي زيادة حدود استخدام نماذج "التفكير العميق" بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف مقارنة بخطة Plus ودعم موسع لأدوات البرمجة مثل Codex، من حيث سقف استخدام أعلى يتناسب مع الأعمال الاحترافية، دون الوصول إلى تكلفة 200 دولار شهريا.

ضغوط مالية

يأتي التحرك المحتمل في توقيت حساس للشركة. فعلى الرغم من تسجيل إيرادات تقدر بنحو 20 مليار دولار، تواجه OpenAI خسائر سنوية متوقعة تصل إلى 14 مليار دولار، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الحوسبة والبنية التحتية.

وفي المقابل، تزداد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، إذ تمكن نموذج Gemini 3 من تعزيز حصته السوقية متجاوزا 20% بفضل تكامله مع نظام Android، فيما وسع نموذج Claude 4 حضوره في قطاع الشركات، متقدما في بعض المؤشرات على عروض OpenAI.

كما أثار إيقاف نموذج GPT-4o جدلا واسعا بين المستخدمين، ما زاد من الضغوط التنافسية على الشركة.

خطوة استراتيجية أم حل مؤقت؟

في حال الإعلان الرسمي عن "برو لايت"، قد يمثل الاشتراك الجديد نقطة توازن في هيكل التسعير، ويمنح OpenAI أداة تنافسية إضافية في مواجهة شركات كبرى مثل Google، التي لا توفر حتى الآن خيارا متوسطا مماثلا من حيث السعر والقدرات.

وتشير تقارير إلى أن الشركة قد تكشف أيضا عن مكبر صوت ذكي مدعوم بتقنيات ChatGPT ومزود بكاميرا، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو سوق الأجهزة الاستهلاكية.