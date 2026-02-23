يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، سعيا للحصول على إيضاحات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامج "الرسوم الجمركية الجديد"، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" اليوم الإثنين.

وقالت زيليانا زوفكو، كبيرة مفاوضي التجارة في مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" (أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي)، إن الاتحاد "ليس لديه خيار آخر" سوى تأجيل الموافقة للوقوف على تفاصيل الموقف الأمريكي.

خطة ترامب الجديدة

تأتي هذه الخطوة ردا على تصريحات ترامب، السبت الماضي، التي كشف فيها عن رغبته في رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، بدلاً من نسبة الـ 10% التي كان قد أعلنها قبلها بيوم واحد.

وكان الجانبان قد توصلا العام الماضي إلى اتفاق يقضي بفرض ضريبة استيراد بنسبة 15% على نحو 70% من السلع الأوروبية المصدرة لأمريكا، وهو الاتفاق الذي تديره المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء الـ 27.

وكشفت بيانات وكالة "يوروستات" عن حجم المخاطر الاقتصادية لهذا التصعيد؛ إذ بلغت قيمة التجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2024 نحو 1.7 تريليون يورو (2 تريليون دولار)، بمعدل تدفق تجاري يصل إلى 4.6 مليار يورو يوميا.