إصدار خاص من أوبل Corsa بسقف أسود وجنوط ألماسية ثنائية اللون

بعد المبيعات القياسية.. تعرف على سيارات MG الجديدة المتاحة في مصر

سعرها أقل من 715 ألف جنيه.. تعرف على أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

أرك فوكس T5 الجديدة تنافس ديبال S05 بعد تخفيض 150 ألف جنيه

تبدأ من 1.155 مليون جنيه.. أسعار ومواصفات جيتور داشينج 2026 في مصر

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. تعرف عليها

روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق الإصدار الخاص YES من أيقونتها Corsa الصغيرة، والذي يخطف الأنظار بطلاء حصري يزهو باللون البرتقالي المرجاني (Coral Orange).

وأوضحت الشركة الألمانية أن السقف الأسود والجنوط المصنوعة من الألومنيوم بقياس 16 بوصة بتصميم الألماس ثنائي الألوان يعزّزان الطابع الرياضي الخارجي ويمنحان السيارة حضورا بصريا أكثر ديناميكية.

وتظهر في المقصورة الداخلية مقاعد سوداء بملمس جلدي فاخر مع خياطة برتقالية، إلى جانب لمسات لونية متناسقة على الأبواب ولوحة القيادة وسقف داخلي أسود يمنح المقصورة طابعا أنيقا. كما يوفّر المقود المكسو بجلد صناعي نباتي إحساسا عمليا ولمسة عصرية في آن واحد.

ويأتي الإصدار الخاص Corsa YES بتجهيزات قياسية متقدمة تشمل شاشة لمسية بقياس 10 بوصات وشاشة معلومات للسائق بقياس 7 بوصات ولوحة عدادات رقمية بالكامل، وذلك في جميع نُسخ منظومات الدفع سواء البنزين أو الهجينة أو الكهربائية بالكامل.