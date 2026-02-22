إعلان

إصدار خاص من أوبل Corsa بسقف أسود وجنوط ألماسية ثنائية اللون

كتب : مصراوي

09:44 ص 22/02/2026 تعديل في 09:44 ص
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    Corsa الصغيرة
  • عرض 5 صورة
    Corsa الصغيرة
  • عرض 5 صورة
    Corsa الصغيرة
  • عرض 5 صورة
    Corsa الصغيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق الإصدار الخاص YES من أيقونتها Corsa الصغيرة، والذي يخطف الأنظار بطلاء حصري يزهو باللون البرتقالي المرجاني (Coral Orange).

وأوضحت الشركة الألمانية أن السقف الأسود والجنوط المصنوعة من الألومنيوم بقياس 16 بوصة بتصميم الألماس ثنائي الألوان يعزّزان الطابع الرياضي الخارجي ويمنحان السيارة حضورا بصريا أكثر ديناميكية.

وتظهر في المقصورة الداخلية مقاعد سوداء بملمس جلدي فاخر مع خياطة برتقالية، إلى جانب لمسات لونية متناسقة على الأبواب ولوحة القيادة وسقف داخلي أسود يمنح المقصورة طابعا أنيقا. كما يوفّر المقود المكسو بجلد صناعي نباتي إحساسا عمليا ولمسة عصرية في آن واحد.

ويأتي الإصدار الخاص Corsa YES بتجهيزات قياسية متقدمة تشمل شاشة لمسية بقياس 10 بوصات وشاشة معلومات للسائق بقياس 7 بوصات ولوحة عدادات رقمية بالكامل، وذلك في جميع نُسخ منظومات الدفع سواء البنزين أو الهجينة أو الكهربائية بالكامل.

Corsa وبل YES

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
عودة مؤقتة إلى مصر.. خطوة جديدة من برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم
رياضة عربية وعالمية

عودة مؤقتة إلى مصر.. خطوة جديدة من برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم
لا تتجاهل الأعراض خلال الصيام.. أعراض خفية تستدعي زيارة الطبيب
رمضان ستايل

لا تتجاهل الأعراض خلال الصيام.. أعراض خفية تستدعي زيارة الطبيب

"يسيء للإنسانية وللشعب".. السودان تنتقد استقبال حميدتي في أوغندا
شئون عربية و دولية

"يسيء للإنسانية وللشعب".. السودان تنتقد استقبال حميدتي في أوغندا
"مش أنا عيد ميلادي النهاردة".. فتاة كفر الدوار تكشف كيف سقطت في فخ الاعتداء
أخبار المحافظات

"مش أنا عيد ميلادي النهاردة".. فتاة كفر الدوار تكشف كيف سقطت في فخ الاعتداء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟