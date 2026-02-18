كاش باك 100 ألف جنيه على شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية السوق المصري وجذب الاستثمارات النوعية، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بمسؤولي شركة نيسان مصر لمناقشة مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات، مع التركيز على التوسعات الموجهة للتصدير وتعميق المكون المحلي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة تنافسية السيارات المصرية إقليميًا وعالميًا.

حضر اللقاء كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان – أفريقيا، والسيد سامي المحلاوي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا وتنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع الحصول على التراخيص والموافقات، وتقديم تيسيرات جمركية، إضافة إلى دعم خطوط الشحن المباشر لتسهيل تصدير السيارات المصرية وخفض تكاليف النقل.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التوسعات المرتقبة لشركة نيسان تمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في صناعة السيارات، مشيرًا إلى إمكانية توجيه السيارات المصنعة محليًا للأسواق العالمية، مستفيدين من الخبرات اليابانية المتقدمة والمقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، بما في ذلك الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الداعمة للتصدير.

وقال الوزير: "ملتزمون بجعل مصر منصة إنتاج وتصدير متميزة، واستثمارات نيسان تعكس فرصتنا في تعزيز الصناعة المحلية، رفع الإنتاج، ودخول الأسواق العالمية بقوة"، مشددًا على أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكونات المنتجة داخل مصر لدعم استدامة الصناعة وخفض التكلفة النهائية، بما ينعكس إيجابيًا على تنافسية السيارات المصرية داخليًا وخارجيًا.

وأكد الوزير أن اللقاء يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، ودعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، بما يسهم في زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان – أفريقيا: "نؤكد التزام نيسان بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أصبح مصنع نيسان مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية.

وأَضاف، تمكنا من تصدير أكثر من 25 ألف سيارة، ويدعم الموقع الجغرافي لمصر خططنا التوسعية، كما نتطلع للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA لتوسيع نطاق التصدير، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المحلي".

وأشار عبد الصمد إلى أن شركة نيسان مصر تعتزم تجميع طراز ثالث داخل مصنعها المملوك بالكامل في مصر، بما يعكس ثقة الشركة في السوق المصري ودوره كمحور صناعي إقليمي.

