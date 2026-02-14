إعلان

"الأعلى للإعلام" يمنع تداول المحتوى المصور لواقعة تُسيء لكرامة أحد الشباب

كتب : محمد نصار

03:10 م 14/02/2026

خالد عبدالعزيز

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع تداول المحتوى المصور لواقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس سيدة مع حذف المقطع من المواقع الإلكترونية.

يأتي ذلك بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من محتوى وردت به تفاصيل من شأنها الحض على العنف ومخالفة قيم المجتمع المصري.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز

