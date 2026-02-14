هيمنة الهجين على ثلث سوق السيارات الكوري خلال العام الماضي

سول - (د ب أ):

أظهرت بيانات نشرت اليوم السبت أن حصة مبيعات السيارات الهجينة في سوق السيارات المحلية بكوريا الجنوبية تجاوزت 30%، لأول مرة، العام الماضي، حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، والتي أوردتها اليوم وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، بلغ إجمالي مبيعات شركات السيارات المحلية الخمس، وهي شركات هيونداي موتور، وكيا، وجنرال موتورز، ورينو كوريا، وكيه جي موبيليتي، 1,373,221 وحدة في السوق المحلية العام الماضي، تشمل 415,921 سيارة هجينة.

وسجلت حصة السيارات الهجينة من إجمالي مبيعات السيارات رقما قياسيا على الإطلاق بلغ 3ر30%، حيث تجاوزت حاجز الـ 30% لأول مرة.

كانت الحصة بلغت 4ر10% في عام 2021، حيث تجاوزت آنذاك 10% لأول مرة، ثم ارتفعت بشكل مطرد.

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بأكثر من 3 أضعاف من 149,489 وحدة في عام 2021 إلى 415,921 وحدة في العام الماضي.

وكانت سيارة "سورنتو" الهجينة لشركة كيا السيارة الهجينة الأكثر مبيعا في البلاد العام الماضي، حيث سجلت مبيعاتها 69,862 وحدة، تليها سيارة "كارنيفال" الهجينة لكيا (46,458 وحدة)، وسيارة "سانتافي" لشركة هيونداي موتور (43,064 وحدة).

وتتوقع صناعة السيارات أن تشهد سوق السيارات الهجينة توسعا أكبر هذا العام، مدفوعة بإطلاق طرازات جديدة.

وتعتزم العلامة الفاخرة التابعة لشركة هيونداي موتور، "جينيسيس"، لطرح أول تشكيلة للسيارات الهجينة هذا العام، بينما تعتزم كيا تعزيز قدرتها التنافسية في سوق السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة بإطلاق طراز جديد من سيارة "سيلتوس" الهجينة.