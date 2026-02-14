بالصور.. 20 حافلة تنقل جماهير الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، تحرك 20 حافلة تنقل جماهير النادي إلى ستاد هيئة قناة السويس، لحضور مباراة الفريق ضد كازير تشيفز.

ويواجه الزمالك نظيره كايزر تشيفز، في السادسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار بيان الزمالك إلى أن مجلس الزمالك وفر 20 حافلة لنقل الجماهير إلى ستاد هيئة قناة السويس، ومن ضمنهم أتوبيس خاص لنقل الصحفيين والمصورين، وتابع اللواء حسن موسي المدير التنفيذي للنادي، عملية استقلال الجماهير للحافلات وتحركها من أمام بوابة 5 للنادي.

واختتم: "وتم التأكد من وجود بطاقة "تذكرتي" (Fan ID) مع الجماهير التي استقلت الحافلات بالإضافة إلى تذكرة المباراة وذلك حرصا على دخولهم ستاد هيئة قناة السويس بسلاسة".

