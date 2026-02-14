مباريات الأمس
بالصور.. 20 حافلة تنقل جماهير الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس

كتب : هند عواد

03:11 م 14/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حافلات لجماهير الزمالك (3)
  • عرض 7 صورة
    حافلات لجماهير الزمالك (5)
  • عرض 7 صورة
    حافلات لجماهير الزمالك (4)
  • عرض 7 صورة
    حافلات لجماهير الزمالك (2)
  • عرض 7 صورة
    حافلات لجماهير الزمالك (1)
  • عرض 7 صورة
    حافلات لجماهير الزمالك (6)

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، تحرك 20 حافلة تنقل جماهير النادي إلى ستاد هيئة قناة السويس، لحضور مباراة الفريق ضد كازير تشيفز.

ويواجه الزمالك نظيره كايزر تشيفز، في السادسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار بيان الزمالك إلى أن مجلس الزمالك وفر 20 حافلة لنقل الجماهير إلى ستاد هيئة قناة السويس، ومن ضمنهم أتوبيس خاص لنقل الصحفيين والمصورين، وتابع اللواء حسن موسي المدير التنفيذي للنادي، عملية استقلال الجماهير للحافلات وتحركها من أمام بوابة 5 للنادي.

واختتم: "وتم التأكد من وجود بطاقة "تذكرتي" (Fan ID) مع الجماهير التي استقلت الحافلات بالإضافة إلى تذكرة المباراة وذلك حرصا على دخولهم ستاد هيئة قناة السويس بسلاسة".

قبل مواجهة كايزر تشيفز.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول


