أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بعد التخفيضات.. تعرف على 10 سيارات كروس أوفر بأسعار أقل من مليون في مصر

بعد تخفيضات تقترب من 300 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات أيولوس هيوج في مصر

سعرها أقل من 720 ألف جنيه.. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

أعلنت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، تخفيض سعر بروتون ساجا بقيمة 50 ألف جنيه خلال يناير الجاري.

أصبحت تباع ساجا خلال الشهر الجاري بسعر 600 ألف جنيه بدلًا من 650 ألف جنيه، وبهذا التخفيض، أصبحت بروتون ساجا أرخص سيارة أتوماتيك متاحة حاليًا في السوق المصري.

ومع تراجع أسعار ساجا 2026 بقيمة 50 ألف جنيه، أصبحت سيارة بروتون تتربع على أرخص الطرازات الأتوماتيك الأرخص بمصر وأقرب منافسيها يبعد عنها بقيمة 75 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي بروتون ساجا في مصر:

شيري أريزو 5

تتوفر أريزو 5 الجديدة موديل 2026 الجديدة بالسوق المصري بثلاث فئات الأولى مانيوال، والثانية أتوماتيك سعرها الرسمي 699 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة بسعر 740 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بـ 4 فئات الأولى مانيوال، والفئة الثانية أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

زودت صني بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت 2026 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

اقرأ أيضًا..

بضمان مليون كم.. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

موجة تخفيضات تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع أسعار 11 سيارة حتى 295 ألف جنيه

50 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بروتون ساجا موديل 2026 في مصر