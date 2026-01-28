إعلان

50 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بروتون ساجا موديل 2026 في مصر

كتب : محمد جمال

09:02 م 28/01/2026 تعديل في 29/01/2026
أعلنت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، تخفيض سعر بروتون ساجا بقيمة 50 ألف جنيه خلال يناير الجاري

أصبحت تباع ساجا خلال الشهر الجاري بسعر 600 ألف جنيه بدلًا من 650 ألف جنيه، وبهذا التخفيض، أصبحت بروتون ساجا أرخص سيارة أتوماتيك متاحة حاليًا في السوق المصري.

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

شركة عز العرب السويدي تخفيض سعر بروتون ساجا الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية بروتون ساجا أرخص سيارة أوتوماتيك

