50 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بروتون ساجا موديل 2026 في مصر

خلال أيام.. كوبرا تشعل المنافسة في مصر بالكشف عن فورمينتور فيس ليفت 2026

رينو تعلن تسليم الدفعة الأولى من أوسترال بمصر للحاجزين.. تعرف على أسعارها

نيسان مصر تتعاون مع توتال إنرجيز لتصنيع زيوت محركات السيارات محليًا

أعلنت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، تخفيض سعر بروتون ساجا بقيمة 50 ألف جنيه خلال يناير الجاري

أصبحت تباع ساجا خلال الشهر الجاري بسعر 600 ألف جنيه بدلًا من 650 ألف جنيه، وبهذا التخفيض، أصبحت بروتون ساجا أرخص سيارة أتوماتيك متاحة حاليًا في السوق المصري.

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.