أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

أعلنت منذ أيام، شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، تخفيض أسعار بروتون ساجا بقيمة 50 ألف جنيه لتصبح السيارة المجمعة محليًا أرخص سيارة زيرو أتومايتك في مصر خلال يناير 2026 الجاري.

تقدم ساجا السيدان الصغيرة موديل 2026 خلال الشهر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات سعر 600 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

