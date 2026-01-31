إعلان

سعرها أقل من 720 ألف جنيه.. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

كتب - محمد جمال:

02:40 م 31/01/2026
    جاك jS2
    جاك JS2
    جاك JS2

تقدم قصراوي جروب وكيل علامة جاك الصينية في مصر، سيارتها JS2 موديل 2025 الجديدة بالسوق المحلي خلال شهر يناير 2026 الجاري كأرخص سيارة للعلامة الصينية بالسوق المحلي.

تقدم جاك JS2 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي 710 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك JS2 التفصيلية بمصر:

تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

تعتمد جاكJS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

