بعد تخفيضات تقترب من 300 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات أيولوس هيوج في مصر

تقدم مجموعة مصر حلوان للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة دونج فينج الصينية، السيارة أيولوس هيوج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال يناير 2026 بتخفيض 295 ألف جنيه.

وتعد أيولوس هيوج أرخص الخيارات الهجينة المتوفرة بالسوق المصري حيث تباع بسعر رسمي مليون و200 ألف جنيه للنسخة القياسية بدلًا من مليون و495 ألف جنيه، والفئة مزدوجة اللون بمليون و545 ألف جنيه.

في التقرير الآتي استعراض لأبرز مواصفات أيولوس هيوج:

المحرك

تأتي سيارة أيولوس الجديدة بمحرك هجين بسعة 1.5 لتر توربو، يعمل بتقنية متطورة توفر قوة تصل إلى 241 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر،ما يمنحها أداءً قويًا وكفاءة ملحوظة.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، بينما يقدر معدل استهلاك الوقود بـ5.8 لتر لكل 100 كم.

أنظمة الأمان

تمتلك أيولوس هيوج مجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها أنظمة حديثة تشمل نظام مانع التصادم، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، و6 وسائد هوائية موزعة بعناية لحماية جميع الركاب.

التجهيزات

وزودت مقصورة السيارة بشاشة رئيسية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة ومقعد السائق بدعم خاصية التدفئة والتهوية مع إمكانية التحكم الكهربائي، وأيضًا على مقعد الراكب الأمامي، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وسقف بانورامي، مع إضاءة محيطية.

تتمتع السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في أنظمة الترفيه والاتصال، بالإضافة إلى شاشة بيانات مخصصة خلف عجلة القيادة توفر جميع المعلومات أثناء القيادة. ولتعزيز الراحة، تم تجهيز السيارة بمثبت سرعة ونظام صوتي عالي الأداء.

التصميم الخارجي

أما التصميم الخارجي يشمل الشبكة الأمامية الكبيرة متعددة الفتحات الهوائية، والمصابيح الأمامية الحادة التي تعمل بتقنية، وجنوط رياضية بقياس 19 بوصة، والمرايا الجانبية الكهربائية المزودة بإشارات ضوئية.

