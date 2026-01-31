إعلان

الصحة: فحص 20 مليون مواطن خلال مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والكلى

كتب : حسن مرسي

06:15 م 31/01/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن صحة المواطن المصري تحتل موقع الصدارة في أولويات الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التوجيهات تترجم على أرض الواقع من خلال إطلاق مبادرات وقائية مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ووظائف الكلى، مشيرًا إلى المبادرة التي أُطلقت في سبتمبر 2021 وتم خلالها فحص نحو 20 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية دون أي تمييز.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الإقبال الكثيف للمواطنين على هذه المبادرات يعكس الثقة المتزايدة في البرامج الرئاسية التي لا تقتصر على الفحص فقط، بل تمتد لتشمل التوعية والاكتشاف المبكر، مما يحمي المواطن والدولة من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى مرحلة الفشل الكلوي.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن نشر هذه المبادرات ساهم في تصحيح مفاهيم خاطئة كانت راسخة لدى الكثيرين، مثل عدم أهمية الفحص الدوري أو الاعتقاد بأن الفحص يكون فقط بعد ظهور أعراض المرض.

وأكد أن هذا النمط الفكري بدأ في التراجع في مواجهة حملات التوعية، خاصة في عصر تنتشر فيه أمراض "صامتة" لا تظهر أعراضها مبكرًا كـ مرض السكري وضغط الدم وأمراض الكلى.

وشدد عبد الغفار على أن الكشف المبكر يعد السلاح الأكثر فاعلية لتجنب المضاعفات الخطيرة لتلك الأمراض، والتي عادة ما تظهر في مراحل متأخرة يصعب معها العلاج وتكون أكثر خطورة على صحة المواطن.

