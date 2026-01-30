أهم 7 ميزات أمان يجب أن تتوافر في سيارات 2026 الجديدة

أهم 7 ميزات أمان يجب أن تتوافر في سيارات 2026

أصبحت منظومة الأمان و السلامة على رأس أولويات المقبلين على شراء السيارات مع انطلاق العام 2026، ولم يعد التصميم أو كفاءة استهلاك الوقود العامل الأساسي في اختيار السيارة الجديدة كما كان سابقًا يأتي ذلك في ظل ارتفاع الحوداث والقيادة المشتتة من قبل الكثيرين

وتلعب منظومة الأمان في جميع السيارات خلال الفترة الحالية دورًا مهمًا وبالغ الأهمية في تجنب الحوادث والحد من الأضرار الناتجه عنها فضلًا عن تقليل شدة الإصابات حال حدوثها.

وينصح العديد من خبراء السيارات بتوافر عددا من ميزات السلامة وتوافرها والاهتمام بها:

نظام AEB

يعمل نظام الفرامل الطارئة الأوتوماتيكية AEB على مراقبة الطريق باستمرار باستخدام رادارات وكاميرات لتقليل حوادث التصادم الخلفي أو تخفيف حدتها، مما يقلل الحوادث الخلفية بشكل ملحوظ.

نظام تحذير مغادرة الحارة

يعد نظام تحذير مغادرة الحارة واحد من أكثر عوامل الأمان التي يجب الاهتمام بتوافرها، وهي تساعد في منع الانحراف السيارة وخروجها من الحارة، خاصة أثناء القيادة الطويلة أو عند الإرهاق.

مراقبة النقطة العمياء

نظام مراقبة النقطة العمياء هي تقنية أمان متقدمة تستخدم مستشعرات رادار أو كاميرات لمسح المناطق غير المرئية خلف وجوانب السيارة، ما يعزز السلامة أثناء تغيير الحارات.

مثبت السرعة المتكيف

نظام مثبت السرعة المتكيف هو نظام أمان ذكي يقوم بضبط سرعة السيارة تلقائيًا للحفاظ على مسافة آمنة، ومحددة مسبقًا من السيارة المتواجدة أمامك، ويقلل بنسبة كبيرة الحوادث في الطرق المزدحمة.

كاميرات الرجوع وتنبيه الرجوع الخلفي

تعد كاميرات الرجوع وتنبيه الرجوع الخلفي تقنيات أمان أساسية في السيارات الحديثة، حيث توفر رؤية واضحة خلف السيارة وتنبه السائق عند اقتراب سيارات أو مشاة أثناء الرجوع.

هيكل السيارة والوسائد الهوائية

تمثل هياكل السيارات الحديثة مع الوسائد الهوائية المتقدمة منظومة حماية متكاملة وتلعب دورًا محوريًا في تقليل الإصابات أثناء الحوادث.

نظام مراقبة السائق

يرصد سلوك القيادة لاكتشاف الإرهاق أو التشتت، ويقدم تنبيهات أو تدخلات عند الحاجة.

توصيات الخبراء بعد الحوادث

حتى مع كل ميزات السلامة، لا يمكن لأي نظام منع جميع الحوادث. يُنصح بالقيام بالخطوات التالية:

- تركيب كاميرا لتوثيق الحوادث.

- التأكد من تفعيل وصيانة جميع ميزات السلامة.

- مراجعة الطبيب فورًا بعد أي حادث لتقييم الإصابات المحتملة.

- متابعة الحالة النفسية بعد الحوادث.

