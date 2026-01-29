مقارنة جديدة بعد التخفيض| جيلي GX3 Pro تواجه جاك JS2 بفارق 80 ألف جنيه

نيسان مصر تتعاون مع توتال إنرجيز لتصنيع زيوت محركات السيارات محليًا

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز الوكيل المحلي لعلامة جيلي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة GX3 Pro موديل 2025 خلال شهر يناير الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبح سعر جيلي GX3 Pro كروس أوفر 790 ألف جنيه بدلًا من 850 ألف جنيه بانخفاض قدره 60 ألف جنيه.

وبعد تخفيض سيارة جيلي بقيمة 60 ألف جنيه، دخلت السيارة GX3 Pro في منافسة قوية مع جاك JS2 الجديدة، نظرا لتقارب أسعارهما والكماليات والتجهيزات ومواصفات الأمان بكلاهما.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين جيلي GX3 Pro و جاك JS2:

المساحات والأبعاد

تقدم جيلي GX3 Pro بطول 4.005 مم، وعرض 1.760 مم، ويبلغ ارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

بينما تقدم JS2 الصينية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .

المحرك والأداء

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

التجهيزات والكماليات

مقصورة سيارة جيلي مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات مع إمكانية عرض الهاتف عليها، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، زر تشغيل وإيقاف السيارة.

بينما تأتي JS2 ببعض وسائل الترفيه والكماليات من بينها عجلة قيادة متعددة المهام، مكيف هواء، مثبت سرعة، بلوتوث، حساسات ركن.

تجهيزات السلامة والأمان

تشمل وسائل الأمان بسارة جيلي الجديدة، وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.

بينما تقدم جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.

الأسعار والفئات

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2026 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium ويبلغ سعرها الرسمي 790 ألف جنيه.

تقدم جاك JS2 موديل 2026 خلال إبريل الجاري بسعر 710 ألف جنيه.

