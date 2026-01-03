دونج فينج BOX وأرك فوكس T1.. من ينتصر بمعركة الأرخص في 2026؟

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات الكهربائية الجديدة أكثر انتشارًا بالسوق المصري خلال خاصة مع الطروحات الأخيرة خلال العام الماضي 2025، ودخول العديد من الطرازات التي تنطلق لأول مرة محليًا وبأسعار مناسبة مقارنة بأسعارها خلال السنوات الماضية.

ويبحث العديد من المشترين بمصر عن الطرازات الكهربائية الأرخص سعرًا بالسوق المصري مع انطلاق العام 2026، وهما دونج فينج BOX و أرك فوكس T1.

ونتناول من خلال التقرير التالي مقارنة بين أرخص سيارتين كهربائتين بالسوق المحلي:

منظومة القوة والحركة في دونج فينج BOX و أرك فوكس T1

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

فيما تأتي أرك فوكس T1 بنظام دفع كهربائي متكامل يعتمد على خيارين من المحركات الكهربائية، حيث تتوفر النسخة الأولى بمحرك بقوة 70 كيلوواط، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط، وكلاهما مدعوم بحزم بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 كيلوواط/ساعة و42.3 كيلوواط/ساعة على التوالي.

مساحات وأبعاد دونج فينج BOX و أرك فوكس T1

تأتي دونج فينج بوكس الكهربائية الجديدة بطول 4030 ملم، وعرض 1810 ملم، وارتفاع: 1570 ملم، وقاعدة العجلات: 2660 ملم، وسعة التخزين الخلفية: 330 لتر، ومقاس الجنوط 17 بوصة.

بينما تأتي أرك فوكس T1 الجديدة بطول 4337 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2770 مم، كما يمكن للمقاعد الأمامية أن تُطوى حتى زاوية 180 درجة، مما يزيد من مرونة الاستخدام ويتيح للركاب خيارات متعددة للراحة أو التخزين.

مواصفات الأمان والسلامة في دونج فينج BOX و أرك فوكس T1

تأتي بوكس بعدد كبير من مواصفات الأمان والسلامة لحماية راكبيها داخل المقصورة وأبرزها 2 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ومساعد، والكبح (BA)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، وفرامل ركن إلكترونية (EPB)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام مساعد صعود المرتفعات (Hill Assist)، ونظام مساعد، ونزول المنحدرات (Descent Control)، ونظام التماسك Traction Control، وظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، وتميزت الفئة الثانية بمجموعة ADAS الكاملة.

تأتي أرك فوكس T1 الجديدة مزودة بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان النشطة والذكية، تشمل: نظام ABS + EBA للفرامل المانعة للانغلاق مع دعم الكبح الإلكتروني، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، وESP للثبات الإلكتروني، إلى جانب أنظمة TCS للتحكم في الجر وASR لمنع الانزلاق، ونظام المساعدة على صعود المنحدرات HHC، والتحكم في نزولها HDC فضلًا عن وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، ما يجعلها من أكثر السيارات أمانًا في فئتها.

تجهيزات دونج فينج BOX و أرك فوكس T1

كما تأتي بوكس بمواصفات داخلية متطورة بدءًا من الخامات الداخلية المميزة، والإضاءة المحيطية (Ambient Light)، نظام تثبيت السرعة (Cruise Control)، شاحن لاسلكي للهاتف المحمول بقدرة 50 واط، شاشة مركزية قياس 12 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات أما عن الفئة الثانية فتميزت بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع عرض الشاسيه الشفاف (Transparent Chassis)، ونظام الركن التلقائي (Auto Park).

فيما تضم مقصورة T1 الكهربائية الجديدة تصميمًا عصريًا يجسد الانسجام بين هذه العناصر، من خلال لوحة عدادات عائمة تمتد من منتصف الكونسول إلى الأبواب الجانبية. كما تتوسط المقصورة شاشة عرض مركزية تعمل باللمس بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية خلف عجلة القيادة بقياس 8.8 بوصة، وكلاهما مدمج ضمن ما يُعرف باسم القمرة الرقمية الملتفة بزاوية 240 درجة -240° Wraparound Digital Cockpit، التي تسمح بانتقال المعلومات بسلاسة بين السائق والأنظمة الذكية، وتوفر واجهة تفاعل سريعة الاستجابة.

أسعار وفئات

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تطرح أرك فوكس T1 في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 789 ألف و900 جنيه لفئة Pro، أما فئة Plus سعرها الرسمي 849 ألف و900 جنيه.

