نيويورك - (د ب أ):

خسرت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات، أمس الجمعة، لقبها كأكبر شركة مبيعا للسيارات الكهربائية في العالم، بعدما أدت مقاطعة من جانب العملاء احتجاجا على السياسات اليمينية لمالك الشركة إيلون ماسك، إلى جانب احتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى تراجع المبيعات للعام الثاني على التوالي.

وقالت شركة تسلا إنها باعت 64ر1 مليون سيارة في عام 2025، بانخفاض بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق. وباتت الشركة الصينية المنافسة "بي واي دي"، التي باعت 26ر2 مليون سيارة العام الماضي، الآن أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.

وفي الربع الأخير من العام، بلغ إجمالي مبيعات شركة تسلا 418227 سيارة، وهو أقل من إجمالي المبيعات الذي توقعه محللون استطلعت شركة "فاكت سيت" رأيهم والبالغ 440 ألف سيارة.

ومن المرجح أن يكون إجمالي المبيعات قد تأثر بانتهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار، بعدما أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب العمل به تدريجيا في نهاية سبتمبر.