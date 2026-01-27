بنفس السعر.. تشتري رينو كارديان التقليدية أم شيفرولية سبارك الكهربائية؟

أوروبا غير قادرة على الوصول لمبيعات السيارات ما قبل كورونا

قبل أيام، قدمت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيفرولية" Chevrolet التجارية، السيارة شيفرولية سبارك EUV الكهربائية الجديدة، والتي تتاح لعملاء السوق المصري لأول مرة على الإطلاق.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، فإن شيفرولية سبارك تتاح بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 800.000 جنيه، وبذلك باتت واحدة من أرخص السيارات في السوق المصري سواء التقليدية التي تعمل بمحركات احتراق أو الكهربائية الخالصة.

وبالإعلان عن أسعارها الرسمية تدخل سيارة شيفرولية في مقارنة مع العديد من الطرازات المتوفرة بمصر، ومن بين تلك الطرز رينو كارديان SUV الرياضية التي تعمل بمحرك بنزين احتراق داخلي.

في التقرير الآتي مقارنة تفصيلية بين كلا السيارتين:

منظومة الدفع

تعتمد رينو كارديان الجديدة على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 50 لترًا.

في المقابل تعمل شيفرولية سبارك بمحرك بقوة 75 كيلووات (101 حصان) وعزم فوري يبلغ 180 نيوتن متر، وتتوفر ببطارية LFP بسعة 42 كيلووات/ساعة مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومتر وفق معيار NEDC و298 كيلومتر وفق WLTP.

الأبعاد

تأتي رينو كارديان بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر وقاعدة عجلات 2.604 متر وخلوص أرضي مرتفع 209 مم، فيما تبلغ سعة صندوق الحقائب الخلفي 410 لترا مكعبًا.

أما شيفرولية سبارك التي تصنف ضمن فئة السيارات الهاتشباك المدمجة يبلغ طولها 3996 ملم، وعرض كلي 1.726 ملم، وارتفاع 1.560 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.560 ملم، وخلوص أرضي 150 ملم.

أنظمة المساعدة

تشمل تجهيزات الأمان الأساسية في رينو كارديان وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد فرامل للطوارئ ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، إضافة إلى حساسات ركن خلفية ومثبت سرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات. كما تضيف الفئات الأعلى وسائد جانبية، كاميرا خلفية، رصد البقعة العمياء ورؤية محيطية 360 درجة.

بينما تأتي شيفرولية سبارك الكهربائية بمنظومة أمان ذكية أبرزها الدخول الذكي بدون مفتاح وتشغيل السيارة دون استخدام اليدين لتجربة وصول سلسة، إلى وظيفة Buckle to Drive، و كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ووسائد هوائية متعددة، وحساسات ركن، ونظام تثبيت السرعة، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

وسائل الراحة

تقدم رينو كارديان باختيارات طلاء متعددة ومصابيح LED نهارية ومرايا كهربائية وجنوط 16 بوصة، مع تجهيزات إضافية للفئات الأعلى تشمل مصابيح ضباب LED وحساس مطر وجنوط ثنائية اللون. وفي الداخل تضم شاشة 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، تكييف يدوي أو أوتوماتيك حسب الفئة، مع إضافات أكثر رفاهية في الفئة الأعلى تشمل شاشة عدادات رقمية 7 بوصات وإضاءة داخلية متغيرة وأنماط قيادة وفرش داخلي فخم.

على الجانب الآخر تأتي سبارك الكهربائية بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.1 بوصة إلى جانب لوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة تجربة اتصال متكاملة عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يبقي السائقين على تواصل دائم.

