هل تحمل شيفرولية جروف كروس أوفر شعار "صنع في مصر" قريبًا؟

أفادت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية بأن شركة جنرال موتورز، بالتعاون مع وكيلها المحلي في مصر مجموعة المنصور للسيارات، يدرسان حاليًا تجهيز خطوط إنتاج لتجميع السيارة شيفروليه جروف داخل مصانع الشركة بمصر.

وتسعى العديد من شركات السيارات وفي مقدمتها جنرال موتورز لتوسيع قاعدة إنتاجها بالسوق المصري، لتستفيد من الحوافز التي تقدمها الدولة ضمن استراتيجية صناعة السيارات الرامية إلى تعميق التصنيع وزيادة المكون المحلي إلى 60%.

وتنتج جنرال موتورز بالتعاون مع مجموعة المنصور للسيارات حاليًا في مصر عددًا من الطرازات، يأتي في مقدمتها السيارة شيفروليه أوبترا، إلى جانب سيارات النقل التجارية شيفروليه الدبابة وشيفروليه الجامبو.

يسلط التقرير الآتي الضوء على أبرز مواصفات شيفرولية جروف المتوقع أن تحمل قريبًا شعار "صنع في مصر":

شيفروليه جروف تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV المدمجة، وتقدم النسخة الأحدث بشبكة أمامية بتصميم جديد، ومصدات بارزة تزيد من حضورها على الطريق؛ وتأتي إلى الشرق الأوسط بفئتين الأولى LT والثانية RS

تعمل جروف بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 255 نيوتن-متر، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي.

تقدم سيارة شيفرولية بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto/، في فئة RS، تحصل الشاشة على لوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات توفر تجربة قيادة أكثر حداثة مقارنة باللوحة التقليدية في الفئات الأساسية.

المقصورة تتسع لـ5 ركاب بمقاعد قابلة للطي بنسبة 60/40 في الخلف، ما يتيح توسيع مساحة التحميل حتى 1.120 لترًا مكعبًا عند الحاجة، وهي ميزة عملية للعائلات أو الاستخدام اليومي.

كل الفئات تأتي مع تجهيزات أمان أساسية مثل الوسائد الهوائية المتعددة، حساسات الركن الخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية.

أما فئة RS فتتوفر بمجموعة متقدمة تسمى Chevy Safety Assist وتشمل مساعد التحكم التكيفي في السرعة، تنبيه التصادم الأمامي مع الفرملة التلقائية، مساعد البقاء في المسار، ومساعد الازدحام المروري، وغيرها من أنظمة السلامة المساعدة.

