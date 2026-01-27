إعلان

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل

كتب : منال الجيوشي

02:48 م 27/01/2026 تعديل في 03:11 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    روبا
  • عرض 4 صورة
    روبا حمزة صاحبة الفيديو المثير للجدل
  • عرض 4 صورة
    البلوجر روبا حمزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتبت- منال الجيوشي
نفت نقابة المهن التمثيلية أن تكون "ممرضة فيديو ثلاجة الموتى"، التي أثارت الجدل، عضوة بالنقابة أو لديها تصريح بممارسة المهنة.

وكان مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه ممرضة رفقة جثامين داخل ثلاجة الموتى، وهي تقول بسخرية لجثمان "ابقى سلم لي على طنط لما تروح لها يا حبيبي"، أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي محاولة لتهدئة الغضب على مواقع التواصل، كتبت السيدة التي ظهرت في الفيديو عبر حسابها بموقع تيك توك: "يا جماعة ده تصوير، ومش حقيقي الفيديو للهزار فقط".

وبعد تداول أنباء عن كونه مشهد تمثيلي بأحد المسلسلات، تواصل مصراوي مع مصدر من نقابة المهن التمثيلية، وقال إن هذه السيدة ليست عضوة بالنقابة، وليس لديها تصريح بممارسة المهنة.

نقابة المهن التمثيلية ممرضة فيديو ثلاجة الموتى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بث مباشر.. مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لكرة اليد
رياضة محلية

بث مباشر.. مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لكرة اليد
من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
اقتصاد

من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا
شئون عربية و دولية

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا
"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور
حوادث وقضايا

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور
للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
شئون عربية و دولية

للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى