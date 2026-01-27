مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل



كتبت- منال الجيوشي

نفت نقابة المهن التمثيلية أن تكون "ممرضة فيديو ثلاجة الموتى"، التي أثارت الجدل، عضوة بالنقابة أو لديها تصريح بممارسة المهنة.

وكان مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه ممرضة رفقة جثامين داخل ثلاجة الموتى، وهي تقول بسخرية لجثمان "ابقى سلم لي على طنط لما تروح لها يا حبيبي"، أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي محاولة لتهدئة الغضب على مواقع التواصل، كتبت السيدة التي ظهرت في الفيديو عبر حسابها بموقع تيك توك: "يا جماعة ده تصوير، ومش حقيقي الفيديو للهزار فقط".

وبعد تداول أنباء عن كونه مشهد تمثيلي بأحد المسلسلات، تواصل مصراوي مع مصدر من نقابة المهن التمثيلية، وقال إن هذه السيدة ليست عضوة بالنقابة، وليس لديها تصريح بممارسة المهنة.