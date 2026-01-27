مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بسبب انهيار بئر ري بقرية عرب مطير في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بئر مياه ري فوق عدد من العمال أثناء تنفيذ أعمال حفر بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ لغرفة النجدة بانهيار بئر ري على مجموعة من العاملين خلال أعمال الحفر.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مصرع المواطن "أشرف أ. ص"، وإصابة "اشرف ا. ص" 35 عامًا، و "سيد ع.ص. س" 37 عامًا، و"مصطفى س.ص. س" 45 عامًا، و"عبدالحفيظ. هـ م س" 23 عامًا، و"محمد ع ف.ص" 23 عامًا. وجميعهم من سكان قرية عرب مطير.

وتمكنت القوات من استخراج الجثة والمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.